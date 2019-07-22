Galatasaray'ın Avusturya kampı
Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor... Sarı kırmızılı takımla ilgili ayrıntıları, A Spor Muhabiri Emre Kaplan'dan alacağız.
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