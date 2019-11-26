Galatasaray - Club Brugge maçının hikayesi! | 26/11/2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Club Brugge ile çok kritik bir karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar uzun süre 1-0 götürdüğü karşılaşmada 90+2. dakikada Diatta'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın golü Adem Büyük'ten geldi. İşte maçın hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...
- Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber
- Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...
- Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği
- Galatasaray için Arda Turan'a Emre Belözoğlu izni...
- Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor
- Gomis Galatasaray bombasını duyurdu! "Transfer şartlarım..."
- Galatasaray'ın istediği isimden cevap geldi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.