Fotomac.com.tr derbide: "Fenerbahçe evinde gibi başladı"
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kadroların açıklanmasının ardından fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz, Galatasaray ve Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.
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