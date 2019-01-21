Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısındaki ilk 11'i
Videoyu Daralt

Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısındaki ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
21 Ocak 2019, Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN