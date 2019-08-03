Fenerbahçe'nin Audi Cup performansı
Fenerbahçe'nin Almanya'da katıldığı Audi Cup turnuvası, yeni sezon öncesi sarı-lacivertli ekibin son durumu ile ilgili fikirler verdi.
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