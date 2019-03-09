Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı | Mehmet Topal

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından önce kritik bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre sakatlanan Mehmet Topal'ın kadrodan çıkarıldığı bildirildi. A Spor muhabiri Evren Yavuz, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı.
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