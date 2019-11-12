Fenerbahçe'de Alper Potuk gelişmesi
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Alper Potuk ile ilgili yorumlarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Kafasında futbolu bırakmış"
- Ersun Yanal istedi Comolli bitiriyor! İşte o yıldız
- Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!
- Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
- Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesi belli oldu! 2 sürpriz isim
- Ersun Yanal'dan iki yıldıza şok!
- Fenerbahçe'den flaş transfer planı!
- Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.