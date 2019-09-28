Fenerbahçe kafilesine tezahüratlarla uğurlama
Fenerbahçe lig'in 6.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılacağı maç öncesi stada tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.
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