Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen genç futbolcu Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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