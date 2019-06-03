Feghouli'den transfer açıklaması
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini ifade etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Aziz Yıldırım itirafı!
- Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...
- Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması
- Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'
- Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam
- Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay
- Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...
- Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.