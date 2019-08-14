Fatih Terim'den acil transfer çağrısı
Sarı kırmızılı takım,? Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ortaya konan futbol beğenilmedi. Özellikle orta sahada yetersiz bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer talimatı verdiği öğrenildi.
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