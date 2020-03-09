Evren Turhan: Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur" ifadelerini kullandı.
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