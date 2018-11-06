A Spor yorumcusu Okan Koç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Ersun hoca ile dün akşam konuştum. Hocam var mı böyle bir şey diye sordum. 'Yok Okan, beni hiç kimse aramadı' dedi. Kendi ifadesi aynen böyle" şeklinde konuştu.