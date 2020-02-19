Ersun Yanal takımı derbiye motive ediyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularını derbiye hazırlıyor. Antrenmanda takıma konuşma yapan deneyimli çalıştırıcının, "Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyor. Kadıköy'deki yenilmezlik serisini galibiyetle sürdüreceğiz. Taraftarımız hep arkamızda. Biz iyi bir takımız. Galatasaray'ı yenerek bunu bir kez daha gösterelim" ifadelerini kullandıği belirtildi.
Yanal'ın, yabancı futbolculara ise "Bu derbiyi kazanmak her oyuncunun kariyerinde önemli yer tutar. Yüzyılı aşkın bir rekabetten bahsediyoruz. Dünyada bunun çok örneği yok. 20 yıl önce gol atmış, asist yapmış, iyi performans göstermiş oyuncular hâlâ hatırlanıyor. Tarihin bir parçası olacaksınız. Pazar akşamı bu bilinçle sahada olun. Kendinizi mental olarak buna göre hazırlayın." dediği kaydedildi..
Öte yandan sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek Emre Belözoğlu da takım arkadaşlarını derbiye motive ediyor. 39 yaşındaki isim, her futbolcuyla tek tek görüşüp mücadeleye kadar dinlenme ve uyku saatlerinde hassas olunması gerektiğini belirtti. Emre Belözoğlu'nun, takım içi yapılan konuşmalarda şampiyonluk yolunda hiçbir şeyin bitmediğini ve derbiyi kazanmaları halinde yeni bir başlangıç olacağını vurguladığı bildirildi.
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