Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Galatasaray maçının ilk yarısındaki penaltı ve kırmızı kart kararlarını yorumladı. Toroğlu, hem kırmızı kartın hem de penaltı kararının doğru karar olduğunu ifade etti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Denizlispor maçını yorumladı.
Toroğlu, maçta Marcao'ya çıkarılan kırmızı kart ile Diagne'nin düştüğü pozisyonda verilen penaltıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Toroğlu'nun o açıklaması:
"Bu sene şampiyonluğu geçen sene ki gibi alamaz Galatasaray. Bu sene yamyamlar tamtam çalışıyorlar etrafınızda. Farkında değil misiniz? Hakem makem bırakın. Hakem doğru idare etti ilk yarıyı. Kırmızı kart doğru, penaltı doğru, penaltı atışı doğru hepsi doğru. Hakeme ilk 45 dakika hiçbir şey diyemezsiniz. Hoş bu hakem babasından iyi. Babası benim yardımcı hakemliğimi yapardı. Babasından iyi hakem onu söylim. Daha düzgün bir çocuk. Babası da düzgündü ama bu daha cesaretli."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler
- G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği yıldız kararını verdi
- Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
- Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Sen kimsin!
- Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku!
- Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık
- Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...
- Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.