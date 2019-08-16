Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Denizlispor maçını yorumladı.

Toroğlu, maçta Marcao'ya çıkarılan kırmızı kart ile Diagne'nin düştüğü pozisyonda verilen penaltıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Toroğlu'nun o açıklaması:

"Bu sene şampiyonluğu geçen sene ki gibi alamaz Galatasaray. Bu sene yamyamlar tamtam çalışıyorlar etrafınızda. Farkında değil misiniz? Hakem makem bırakın. Hakem doğru idare etti ilk yarıyı. Kırmızı kart doğru, penaltı doğru, penaltı atışı doğru hepsi doğru. Hakeme ilk 45 dakika hiçbir şey diyemezsiniz. Hoş bu hakem babasından iyi. Babası benim yardımcı hakemliğimi yapardı. Babasından iyi hakem onu söylim. Daha düzgün bir çocuk. Babası da düzgündü ama bu daha cesaretli."