Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Maskeli balo yeniden başlayacak"
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in görevden ayrılmasının ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Zekeriya Alp'in gitmesiyle maskeli balo yeniden başlayacak. Eğer geçen yılki hakem kadrosu görev yapacaksa Zekeriya Alp neden gitti? Kim gelecek önemli değil. Hakemlikte sistemi terse çevirebilecek misiniz? Kurulları düzeltirseniz futbolu düzeltirsiniz. Yoksa bana masal anlatırsınız. Kim gelecek hiç fark etmez. Seneye, bu seneyi ararsınız. Hakemliğe başladığım gün MHK Başkanlığı yapmayacağım dedim. Benim bir çizgim var. Bana bu teklif 4-5 TFF başkanından geldi. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Bunu söylemiştim zaten. Ben bu hakemler yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.
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