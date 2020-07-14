Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yük Sörloth'un omuzlarında"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Başakşehir'de yük oyunculara dağılıyor. Trabzonspor öyle değil, oyun Sörloth'un sırtına yüklenmiş durumda, tek başına gidiyor, yanında adam yok. Oyun şekli gittikçe kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.
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