Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu: Linnes'in pozisyonu...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi.
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