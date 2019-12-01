Erman Toroğlu: Trabzonspor ağır basıyor
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında maç öncesi iki takımın 11'lerini değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor ağır basıyor" dedi.
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