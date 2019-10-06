Erman Toroğlu: Penaltının en büyüğü
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Zeki Uzundurukan, Serdar Sarıdağ ve Serkan Korkmaz, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını masaya yatırdı. Alanyaspor'un atağında topun Atiba'nın eline çarptığı pozisyonu değerlendiren tecvrübeli yorumcu Erman Toroğlu, "Atiba'ya sorun eline çarpan topa penaltı der. Penaltının en büyüğü." ifadelerini kullandı.
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