Erman Toroğlu: Mete Kalkavan çok kötü bir maç yönetiyor
Süper Lig'in 12. haftasında, Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.
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