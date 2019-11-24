Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
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