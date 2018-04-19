Erman Toroğlu: Maç hükmen Beşiktaş'ın
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tatil edilen Fenerbahçe-beşiktaş derbisi hakkında "Maç hükmen Beşiktaş'a verilir. Fenerbahçe ve bu olaya karışanlar çok büyük zarar görür." dedi.
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