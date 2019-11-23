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Erman Toroğlu: Konyaspor'un pozisyonu net gol!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Konyaspor'un iptal edilen golünü yorumlayan Toroğlu, "Konyaspor'un iptal edilen golünde, topa vuran Konyasporlu oyuncu, oyuncunun açısı, Karius'un açısı ve Karius'un önündeki futbolcunun açısı önemli. Topa vurulduğunda, kaleci topu görüyor mu? Topa vuran oyuncunun arkadaşı kaleciyi yanıltıyor mu? Kaçıyor mu? Pozisyonu iyi inceledim, bence net gol. Yardımcı ve orta hakem kolay yakalayamayabilir. VAR'daki hakemin yakalaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

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23 Kasım 2019 , Cumartesi
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