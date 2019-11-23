Konyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler
Süper Lig'in 12. haftasında Beşitkaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
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