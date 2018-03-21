Emre Bol'dan Fatih Terim'e 'Kadıköy'de kupa kaldırma' sorusu
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Fenerbahçe-Galatasaray arasında krize yol açan "Kadıköy'de kupa kaldırma" olayı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in Fenerbahçe'nin o zamanki durumuna saygısızlık yaptığını ifade eden Emre Bol, Terim'e "Aziz Yıldırım hapiste olmasaydı sen o kupayı kaldırabilir miydin?" şeklinde göndermede bulundu.
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