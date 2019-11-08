Emre Bol: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı oldu
Gün Ortası'nda Cüneyt Şen'in konuğu Emre Bol oldu. Emre Bol, temsilcilerimizin Avrupa kupalarında aldığı sonuçları değerlendirdi. Bol, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı oldu" ifadelerini kullandı.
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