Emre Bol: Ersun Yanal kaleci Altay ile görüştü | Video haber
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Ersun Yanal, kaleci Altay'ı arayıp bizzat takımda görmek istediğini söyledi. Birinci kaleci olarak düşünüyor." ifadelerini kullandı.
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