Diagne satılırsa hedef Tetteh
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satılması ihtimaline karşılık arayışlara başlandı. Sarı kırmızılı ekibin hedefinde devre arasında da gündeme gelen Benjamin Tetteh var.
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