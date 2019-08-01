Diagne Katar yolunda
Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'ın Galatasaray'ın Senegalli forveti Diagne'yi transfer edeceği iddia edildi.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Diagne ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Katar basınından Alkass Channel'da yer alan habere göre; Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya yaklaştı. Ayrıca Diagne'nin anlaşmayı tamamlamak için bir kaç gün içinde Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ve burada sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Galatasaray, Diagne'nin satışından 14 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor. Katar'ın Al Rayyan kulübü kısa süre önce Türk kulüplerinin de gündeminde olan Porto'nun eski futbolcusu Yacıne Brahımı'yi kadrosuna katmıştı.
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