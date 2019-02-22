Dev derbi öncesi söz taraftarda
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesi A Spor mikrofonlarını taraftarlara uzattık. İşte Beşiktaş ve Kadıköy'de A Spor muhabiri Aylin Erdem'in Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlarla yaptığı eğlenceli röportaj ve derbi öncesi sokağın nabzı...
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