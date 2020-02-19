Derbide ilk golün önemi büyük

Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 53 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 53 lig mücadelesinin 8'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 9 maçın 5'ini kaybetmedi. Bu mücadelelerin 3'ünde rakiplerinden 3 puan alan sarı-lacivertliler, 2 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, ligde galip duruma geçtiği mücadelelerin 2'sinden boynu bükük ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 lig maçında ilk golü atan taraf olurken, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybetti, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, öne geçtiği 8 maçı ise kazanmayı bildi.

Galatasaray, bu sezon ligde öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünden 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, 11 maçı ise kazanmayı bildi.

Galatasaray, ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabilirken, yine 1'ini de berabere tamamladı.