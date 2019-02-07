Comolli transferde sınıfta kaldı
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Comolli transferde sınıfta kaldı

Fenerbahçe Yönetimi'nin sezon başında büyük yetkilerle Sportif Direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli'nin performansı Benzia'nın Süper Lig kadrosuna dahil edilmemesiyle birlikte bir kez daha sorgulanmaya başlandı.

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07 Şubat 2019, Perşembe
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