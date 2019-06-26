Chicharito: "Menajerim kulüp arıyor"
Galatasaray'ın transfer listesindeki Meksikalı Javier 'Chicharito' Hernandez katıldığı bir televizyon programında kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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