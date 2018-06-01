Cenk Tosun çıldırdı! Kırmızı kart... – Fotomaç TV
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    Cenk Tosun çıldırdı! Kırmızı kart...

    Cenk'in ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı. Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı.

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    01 Haziran 2018, Cuma
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