Bursaspor'da drift şoku!
Bursaspor'da forma giyen bir futbolcu Özlüce tesislerinde aracıyla drift yaparken görüntülendi. Çevre sakinleri futbolcudan şikayetçi oldu.
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