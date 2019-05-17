Bursaspor taraftarı umutlu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftazında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da taraftar galibiyetten umutlu. Takımlarının ligde kalacağını söyleyen yeşil beyazlı taraftarlar Bursaspor'un alt lige düşmeyeceğine gönülden inanıyor.
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