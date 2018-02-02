Bu da dişi Messi!
Barcelona Kadın Futbol Takımı forması giyen Barbara Latorre, müdahalelere aldırmadan, düşe kalka ve rakiplerini ipe dizerek şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
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