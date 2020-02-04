Boateng "Bitanem" şarkısını söyledi
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.
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