Beşitkaş'ta stoper harekatı
Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Roman Neustadter ve Ömer Toprak isimleri ön plana çıkıyor. Siyah beyazlılar Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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