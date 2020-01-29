Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı... Siyah beyazlılar, son olarak Abdullah Avcı ile çalışmış ve kısa süre önce 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. Beşiktaş taraftarının da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın, yuvam dediği Beşiktaş'a bu kez teknik direktör olarak döndü. Sergen, gelecek sezonun sonuna kadar Beşiktaş'ta görev alacak. İşte detaylar...
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor
- Yılın transferi Beşiktaş'tan! İtalyan forvet geliyor
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!
- Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi
- Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...
- Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi
- Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak transferi yazdılar! 26 maç 20 gol...
- Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.