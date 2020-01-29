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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı... Siyah beyazlılar, son olarak Abdullah Avcı ile çalışmış ve kısa süre önce 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. Beşiktaş taraftarının da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın, yuvam dediği Beşiktaş'a bu kez teknik direktör olarak döndü. Sergen, gelecek sezonun sonuna kadar Beşiktaş'ta görev alacak. İşte detaylar...

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.

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29 Ocak 2020 , Çarşamba
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