Beşiktaş'ta gençlere şans
Beşiktaş'ta teknik heyet, kalan haftalarda genç yeteneklere forma şansı vermenin planlarını yapıyor. Yönetim, yüksek maaşlı bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Ben penaltıyı verirdim"
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İngilizler duyurdu
- Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden kareler!
- Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.