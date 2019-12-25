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Beşiktaş'ın gözü Almanya'da

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı'yı gündemine aldı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, menajerlerin önerisiyle Wolfsburg'ta forma giyen Yunus Mallı ile ilgilenmeye başladı...

Devre arası transfer döneminde forvet ve 10 numara bölgesine takviye isteyen Avcı'nın milli oyuncuya sıcak baktığı belirtiliyor.

Siyah beyazlılar, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer almak adına oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Yunus için Wolsfburg'a 6 aylık kiralama teklifi götürülecek...

2017 yılında Mainz'dan Wolfsburg'a 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 maçta 52 dakika şans bulabildi.

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25 Aralık 2019 , Çarşamba
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