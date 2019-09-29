"Beşiktaş'ın bu durumda olmasının tek sorumlusu Fikret Orman'dır"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
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