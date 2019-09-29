Flaş Abdullah Avcı sözleri!

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Abdullah Avcı'nın bundan sonra Beşiktaş'a bir şey katabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca Abdullah Avcı'nın bugün istifa etmesini beklemiyorum." ifadelerini kullandı.