Flaş Abdullah Avcı sözleri!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Abdullah Avcı'nın bundan sonra Beşiktaş'a bir şey katabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca Abdullah Avcı'nın bugün istifa etmesini beklemiyorum." ifadelerini kullandı.
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