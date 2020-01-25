Beşiktaş'a ayrılık faturası! 156 milyon...

Ancak Fikret Orman döneminde yapılan yüksek rakamlı sözleşmeler nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve ekibi zorlu bir süreç yaşıyor. Bu isimlerle yolların ayrılması halinde siyah beyazlı kulübe çıkacak toplam fatura tam 156 milyon lira olacak.

Bu nedenle siyah beyazlıların takım içindeki bu operasyonu doğrudan yapması mümkün gözükmüyor. Gönderilmesi düşünülen isimlerin ikna etmesi gereken yönetim, beklenen hamleleri de hızlı bir şekilde hayata geçiremiyor.