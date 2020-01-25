Beşiktaş'a ayrılık faturası! 156 milyon...
Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman döneminde futbolcularla yapılan sözleşmeler Ahmet Nur Çebi yönetimini düşündürüyor. Ligde istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen siyah beyazlılarda yönetim başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere Oğuzhan, Lens, Orkan, Karius, Boyd gibi isimleri göndermek istiyor.
Ancak Fikret Orman döneminde yapılan yüksek rakamlı sözleşmeler nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve ekibi zorlu bir süreç yaşıyor. Bu isimlerle yolların ayrılması halinde siyah beyazlı kulübe çıkacak toplam fatura tam 156 milyon lira olacak.
Bu nedenle siyah beyazlıların takım içindeki bu operasyonu doğrudan yapması mümkün gözükmüyor. Gönderilmesi düşünülen isimlerin ikna etmesi gereken yönetim, beklenen hamleleri de hızlı bir şekilde hayata geçiremiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri
- Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
- Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
- Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! "Saatli bomba"
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!
- Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Burak Yılmaz'dan çok özel hazırlık!
- Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.