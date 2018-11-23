Berke Özer'den olağanüstü performans
Fenerbahçe kalecisi Berke Özer, 19 yaş altı Milli Takımı'nın İngiltere'yi 1-0 yendiği maçta ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynadı.
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