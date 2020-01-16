Beni Bırakma 169. Bölüm

Meltem, kavgalarından sonra Tarık'ı yeniden avucunun içine almanın yolunu bulduğunu düşünürken karşılarına hiç ummadık bir anda Sıla çıkar. Meltem bunu da fırsata çevirmeye çalışırken Tarık'ın Sıla aşkı yeniden depreşir ve iki aşık herkesi şoke edecek bir halde yakalanır. Hülya, Bora'ya karşı pişmanlık hisseder, görüştüklerindeyse ikisinin de bilmedikleri gerçek, yüzlerine bir tokat gibi çarpar. Zeynep ise Emre'ye gizli kalan ne varsa açık etmeye hazırlanır.