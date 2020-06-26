Başakşehir'den transfer hamlesi
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Hasan Ali Kaldırım için harekete geçti. Turuncu lacivertliler süper lig'de daha önce gol krallığı yaşayan Fernandao için de temaslarını sürdürüyor.
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