Başakşehir Konya deplasmanında
Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
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